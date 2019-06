Thaise grotjongens willen na redding nu duiker bij marine worden

Massa's Tsjechen de straat op om te demonstre­ren tegen premier: ‘dit is onaccepta­bel’

23 juni De protesten in Tsjechië tegen premier Andrej Babis worden heviger en heviger. In de grootste demonstratie sinds de omwenteling in 1989 kwamen vandaag naar schatting meer dan 200.000 mensen naar Praag. Ze eisen het ontslag van de leider wegens belangenconflicten en een onderzoek naar corruptie met EU-subsidies.