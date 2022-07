Thaise olifant overleeft val in diepe put na spectaculaire redding en reanimatie

Door de stromende regen was het natuurgebied veranderd in een modderpoel, waardoor het eenjarige kalf van de olifant in een ruim twee meter diepe afvoerput viel. De moeder week niet van de zijde van haar kalf. Om het kleine beest op een veilige manier te redden, werd de moederolifant verdoofd. ,,Het was onmogelijk om bij de baby te komen terwijl de moeder in de buurt was, dus gaven we haar drie doses kalmeringsmiddelen”, vertelt een dierenarts aan Sky News. Daar ging het mis. Kort na haar verdoving viel ook de moeder in de put en stootte haar kop aan de rand van het gat, waardoor ze het bewustzijn verloor.