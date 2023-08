Thaise oud-premier Thaksin vlak na terugkeer vanuit de gevangenis naar ziekenhuis vervoerd

Biden en leiders Japan en Zuid-Ko­rea houden histori­sche top in VS

De Amerikaanse president Joe Biden ontvangt vrijdag de leiders van Zuid-Korea en Japan in zijn buitenverblijf Camp David. Die landen behoren in Azië tot de belangrijkste Amerikaanse bondgenoten, maar onderlinge spanningen stonden effectieve samenwerking lange tijd in de weg. Daar lijkt nu stapsgewijs verandering in te komen.