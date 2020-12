Thaise politieagent reanimeert aangereden babyolifant

Mana Srivate is al 26 jaar agent in de oostelijke provincie Chanthaburi en heeft in zijn dienstjaren al bij heel wat medische noodsituaties eerste hulp verleend. Maar zondagavond laat stond hem een nieuwe uitdaging te wachten toen hij buiten diensttijd werd opgeroepen voor een ongeval.



Op een onverlichte weg was een motorrijder vol tegen een kleine olifant gereden, die samen met de kudde de weg probeerde over te steken. Op een video die viral gaat in Thailand is te zien hoe Srivate met succes de babyolifant weer tot leven wekt terwijl zijn collega's zich over de motorrijder ontfermen.