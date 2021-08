Thaise politiechef geeft bizarre persconferentie over marteling arrestant: ‘Ik wilde hem niet vermoorden’

Hij zei dat het de eerste keer was dat hij ooit een verdachte op deze manier had behandeld, aldus BBC. Van corruptie of afpersing was evenmin sprake, aldus Utthanaphon. ,,Voor mijn ondergeschikten neem ik de volledige verantwoordelijkheid voor wat ze hebben gedaan, omdat ik ze de opdracht heb gegeven. Ze hebben hier niets mee te maken. Ze probeerden me tegen te houden.” Utthanaphon ontkende de beschuldigingen dat hij had geprobeerd de verdachte af te persen. ,,Geld speelt hier geen rol. Nooit in mijn politieleven ben ik gecorrumpeerd geweest.”



Dat de leidinggevende de mogelijkheid kreeg om voor een miljoenenpubliek zijn straatje schoon te vegen, schiet bij veel mensen in Thailand in het verkeerde keelgat. ,,Opeenvolgende Thaise regeringen hebben een lange geschiedenis van falen om verantwoording af te leggen voor zelfs de gruwelijkste politiemisdaden tegen mensen in hechtenis”, zegt Brad Adams, Azië-directeur bij mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch, tegen The Guardian. ,,Het vertrouwen in de politie bij het publiek staat op een dieptepunt”, voegt mensenrechtenorganisatie Cross Cultural Foundation daar nog aan toe. ,,Dit onderstreept maar weer eens waarom er dringend een einde gemaakt moet woren aan de onschendbaarheid van de politie.”