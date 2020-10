Thaise regering treedt hard op tegen protesten

In België gaat het nog slechter: ‘Beleid staat gelijk aan aanmodde­ren’

13 oktober Bijna nergens in Europa zijn er per 100.000 inwoners zo veel coronabesmettingen als in België. De situatie wordt steeds ongemakkelijker, de regels ingewikkelder, de verwarring groter. ,,Eind deze week kunnen we zomaar aan de 10.000 besmettingen per dag zitten”, klinkt het angstig.