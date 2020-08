Thaise studenten trotseren almachtige koning Rama X

Demonstranten in Bangkok begroeten elkaar als in een scene uit de film The Hunger Games tijdens hun protesten tegen het regime en de monarchie. De drie opgestoken vingers van de linkerhand waarmee ‘het volk’ in de film in verzet komt tegen de machtige onderdrukkers zijn de laatste dagen vaak te zien op straat. Boze studenten geven ermee aan dat ze klaar zijn met deze regering en de archaïsche invulling van een monarchie die zich steeds meer macht toe-eigent. De drie vingers staan ook voor een groet onder gelijkgestemden en zijn een teken van respect onder opstandelingen.