The Handmaid's Tale: pure fictie of angstaanjagend toekomstbeeld?

Vluchten uit Ischgl voor corona: en nu de rechtszaak

In Wenen begon vandaag een rechtszaak over compensatie voor wintersporters die in maart 2020 getroffen werden door de coronapandemie in het gebied rond het Oostenrijkse skioord Ischgl. Ook honderden Nederlanders waren erbij. ,,Het was een war zone.’’

9 september