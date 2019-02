Theeplukkers vieren ontvangst salaris met illegale drank: al 150 doden

Gewone drank te duur

Ongelukken en doden door het drinken van zelfgestookte drank zijn geen uitzondering in India. Veel Indiërs grijpen naar de jerrycan met thuisbrouwsel omdat ze een fles van een betrouwbaar merk bij de slijter niet kunnen betalen. Een halve liter illegaal gestookte drank kost ongeveer 20 roepies (28 eurocent), een stuk minder dus dan legale sterke drank.



Nog geen twee weken geleden stierven bijna honderd mensen door illegale drank in Uttarahkand. De vorige grote tragedies vonden plaats in 2016 en 2015. In dat laatste jaar maakte illegale drank ruim honderd slachtoffers in een sloppenwijk van Mumbai. Uit onderzoek bleek de vergiftigde drank te bestaan uit pure methanol, aangelengd met een beetje water.



De overheid slaagt er ondertussen niet in om doden te voorkomen. Al in 1991 werd een commissie ingesteld nadat illegale drank in Zuid-Mumbai 93 doden had gemaakt. Diverse aanbevelingen werden gedaan, die met name beoogden illegaal bezit van methanol aan te pakken. Methanol is de eenvoudigste variant van alcohol en vormt doorgaans de basis van bootleg drank.