Theresa May gaat EU vragen om heropening brexit-akkoord

Theresa May gaat de EU vragen om de brexit-scheidingsovereenkomst open te breken. De Britse premier hoopt zo de brexiteers in haar eigen partij en de Noord-Ierse gedoogsteuner de DUP achter zich te krijgen in de cruciale periode voor de brexitdeadline van 29 maart. Of de EU zit te wachten op heropenen van een deal waar ze twee jaar mee bezig zijn geweest valt te betwijfelen: tot nu toe maakte Brussel op alle mogelijke manieren duidelijk dat een heronderhandeling geen optie is.

Ook May hield haar eigen parlement de afgelopen weken voor dat het onmogelijk was. Daar stapt ze nu dus vanaf. De belofte van May komt op een zeer belangrijke dag in het Britse Lagerhuis. Vanavond stemmen de Britse parlementariërs over amendementen op haar brexitplan. Nadat May’s brexitdeal met de EU twee weken geleden met grote meerderheid werd weggestemd werd er tevergeefs gezocht naar een oplossing.

Een aantal groepen rebellerende parlementariërs is het beu en probeert vandaag de macht te grijpen in het brexitproces door het indienen van wijzigingen op May’s plan. In totaal zijn er zeven amendementen geselecteerd door de voorzitter van het Lagerhuis: vanaf 20.00 Nederlandse tijd wordt daarover gestemd. Mochten er een of meerdere amendementen worden aangenomen, dan kan dat grote gevolgen hebben voor het brexitproces.

Backstop

Vanuit de conservatieve brexit-hoek ligt er een amendement dat May dwingt om naar Brussel te reizen om de zo gehate backstop -de noodoplossing voor de Noord-Ierse grens- uit het akkoord te schrappen. May besloot gisteren dat ze voor dit amendement (op haar eigen plan!) zal stemmen, en verzocht haar partijgenoten hetzelfde te doen. Met de belofte die ze nu doet – de EU verzoeken de juridisch bindende scheidingsdeal open te breken- lijkt een meerderheid voor dit amendement mogelijk. Voor zowel een groot deel van de brexiteers als voor de DUP is de backstop namelijk de belangrijkste dealbreaker. May wil hiermee een signaal afgeven aan de EU: als we de backstop aanpassen, kan ik een meerderheid zorgen en zo de deal door mijn parlement loodsen.

Maar of Brussel gevoelig is voor dat argument is onwaarschijnlijk. Verschillende kopstukken herhaalden de afgelopen weken de bekende standpunten: heronderhandeling over de scheidingsovereenkomst is geen optie. Dit is de enige deal die mogelijk is. Er bestaat geen deal zonder backstop. Hoe May denkt de EU zo ver te krijgen om hun principes aan de kant te zetten en hun rode lijnen te vergeten is totaal onduidelijk.

Uitstel

Daarnaast kan het vanavond nog ingewikkelder voor May worden. Een rivaliserende groep parlementariërs hoopt op succes voor het amendement van Labour-parlementariër Yvette Cooper. Zij vraagt om een nieuwe wet waarin staat dat de premier uitstel van de brexitdatum van 29 maart moet aanvragen bij de EU als er op 26 februari nog steeds geen deal door het Britse parlement is. Dit amendement maakt ook een goede kans op een meerderheid omdat veel parlementariërs dit zien als de manier om een No Deal brexit (een brexit zonder akkoord) uit te sluiten. Zo zal het VK op 29 maart niet zonder afspraken de EU uit crashen, denken zij.

Het is ook nog mogelijk dat beide amendementen er doorheen komen. Dan zitten we in een situatie waarin May een vernieuwde deal (met een aangepaste of geschrapte backstop) moet zien sluiten met de EU, en die ook nog eens voor 26 februari door het eigen parlement moet krijgen. Een zo op het eerste gezicht onmogelijke missie.

Deadline

Een goede kans maakt het voorstel van Labours Yvette Cooper om de brexit-deadline te verschuiven naar 31 december van dit jaar. Hiermee wil ze voorkomen dat de Britten over twee maanden zonder akkoord uit de EU vallen. De regering en het parlement kunnen de negen maanden extra gebruiken om met nieuwe ideeën te komen, waar te denken valt aan de Noorwegen-optie of een nieuw referendum.