Theresa May stelt stemming over brexit op laatste moment uit

VideoDe Britse premier Theresa May stelt de voor morgen geplande stemming over het brexitakkoord in het Lagerhuis op het laatste moment uit. Dat maakte ze vanmiddag bekend. Het is niet duidelijk wanneer de stemming wel plaatsvindt.

May en de leiders van de Europese Unie zetten eind vorige maand hun handtekeningen onder het brexitakkoord. Maar om wettelijk geldig te worden, moet ook het Britse parlement ermee akkoord gaan. Dat zou morgen vrijwel zeker mislukken; zelfs binnen haar eigen Conservatieve partij hadden veel politici weinig goeds over het akkoord te zeggen.



Daarom gunt May zichzelf wat extra tijd, meldde ze vanmiddag onder luid hoongelach in het parlement. Ze wil komende week nog eens in gesprek met de EU-leiders. Op die manier hoopt ze het grootste bezwaar weg te nemen van de tegenstanders van de deal. Dat gaat over de relatie tussen de Europese republiek Ierland en het Britse Noord-Ierland.

Aparte status

Dat laatste land zou na de brexit een aparte status krijgen om te voorkomen dat er een feitelijke grens tussen Noord-Ierland en de republiek Ierland ontstaat. Voor Noord-Ierland zou later iets geregeld worden, waar behalve de inwoners ook Londen, Dublin en Brussel mee kunnen leven.



Critici van de deal van May vinden dat bewoordingen uit de overeenkomst Groot-Brittannië feitelijk voor onbepaalde tijd in de greep van de EU houden. Londen zou dan niets meer te vertellen hebben over het beëindigen van de speciale status van Noord-Ierland. De Ierse kwestie wordt hier uitgebreider uitgelegd.



