Tien jaar cel in hoger beroep voor Servische nationalist Seselj

Het tribunaal veroordeelde hem tot de celstraf vanwege misdaden tegen de menselijkheid waarvoor hij begin jaren negentig op de Balkan verantwoordelijk was. Seselj was zelf niet aanwezig bij de uitspraak. Het Joegoslaviëtribunaal sprak Seselj in 2016 vrij. Dat vonnis was omstreden. De aanklager - die het hoger beroep aantekende - eiste destijds 28 jaar gevangenisstraf wegens onder meer moord, foltering en vervolging van Kroaten, Bosnische moslims en andere niet-Servische bevolkingsgroepen. Dat gebeurde op Kroatisch grondgebied, in Bosnië-Herzegovina en de Servische provincie Vojvodina. Maar de rechters achtten toen het bewijs ontoereikend.

Seselj eiste in 2014 12 miljoen euro schadevergoeding van het Joegoslaviëtribunaal. Hij claimde dat er sprake was van 'detentie zonder reden'. Seselj zat toen meer dan 11 jaar in een VN-cel in Scheveningen zonder te zijn veroordeeld.



Seselj was in de jaren negentig de oprichter van de rechts-nationalistische Servische Radicale Partij. In de periode van 1992 tot 1995 kwamen ongeveer 100.000 mensen in Bosnië-Herzegovina om het leven, onder wie 8.000 mannen in de door Nederlandse VN-troepen beschermde enclave Srebrenica.