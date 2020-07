Tienduizenden geëvacueerd vanwege noodweer Japan

Jongen (8) overlijdt bij schietpar­tij winkelcen­trum VS, drie gewonden

5:47 In de Amerikaanse staat Alabama is vrijdag in een winkelcentrum een 8-jarige jongen doodgeschoten. Er raakten ook nog drie mensen gewond, onder wie een minderjarig meisje. Over de precieze omstandigheden van de schietpartij bestaat nog onduidelijkheid, zo berichten Amerikaanse media.