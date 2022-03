Tienduizenden mensen verlaten huis en haard in Sydney vanwege overstromingen

Het oosten van Australië wordt al dagen geteisterd door zware regenval. Afgelopen maandag viel meer dan 95 millimeter regen in 24 uur tijd. Plaatselijk liep dat op sommige plekken op tot 200 millimeter. Het is volgens de Australische tegenhanger van het KNMI de natste zomer ooit. Vandaag werd bekend dat nog eens twee mensen, een 67-jarige vrouw en haar 34-jarige zoon, zijn overleden. Ze werden vlak bij hun auto gevonden die ze hadden achtergelaten. Het dodental door het heftige noodweer komt daarmee op 20. De meeste slachtoffers zijn gevonden in overstroomde huizen of in auto’s waarmee geprobeerd werd overstroomde wegen te kruisen.

La Niña

De oorzaak van de zware regenval is een fenomeen dat bekend staat als La Niña. Dit houdt in dat het warme water voor de Zuid-Amerikaanse kust wordt weggedreven en hiervoor een koude stroom in de plaats komt. Het warme oppervlaktewater verschuift naar Australië en Indonesië, verder dan in een ‘normaal’ jaar, waardoor er meer regen valt in Azië en Australië. Wetenschappers verwachten dat dit fenomeen door de opwarming van de aarde in de toekomst nog veel vaker voor zal komen.