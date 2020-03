Tienduizenden mensen wachten vergeefs op een grens die volgens Erdogan open gaat

VIDEO Student (18) in shock na aanranding in trein op Zaventem: ‘Ik wilde schreeuwen, maar dat lukte me niet’

10:59 De Belgische politie is op zoek naar een man die op 3 oktober vorig jaar een 18-jarige jongen aanrandde op een trein tussen de luchthaven van Zaventem en Brussel-Noord. Op camerabeelden is te zien hoe de dader anderhalf uur lang ronddoolt op de luchthaven om uiteindelijk in de trein toe te slaan. Het slachtoffer was achteraf in shock. ,,Ik wilde schreeuwen, maar dat lukte me niet.”