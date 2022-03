Tienduizenden ‘spookgasten’ boeken Airbnb in Oekraïne om bevolking financieel te helpen

Airbnb-hosts in Oekraïne worden momenteel overspoeld met boekingen van mensen over de hele wereld. En dat terwijl de gasten niet komen opdagen vanwege de oorlog. Het maakt deel uit van een campagne op sociale media is ontstaan om de belegerde Oekraïners financieel te steunen.

De campagne is vrij duidelijk. Mensen boeken via Airbnb een verblijf in Oekraïne, maar vermelden bij de reservering dat ze niet komen. Het geld komt vervolgens bij de verhuurder terecht. Het voorbeeld werd gedeeld op sociale media, waarna vele andere mensen een boeking plaatsten.

Het leidt ertoe dat hosts in Oekraïne duizenden boekingen binnenkrijgen, van mensen over de hele wereld. Op 2 en 3 maart alleen al boekten meer dan 60.000 mensen een verblijf in het land dat al anderhalve week wordt aangevallen door Rusland. In totaal leverde dat bijna 2 miljoen dollar (1,8 miljoen euro) op.

Airbnb heeft laten weten de online actie te steunen en heeft aangekondigd de servicekosten voor de hosts in Oekraïne te laten vervallen. Op die manier komt het volledige bedrag bij de Oekraïense hosts terecht.

Nederlanders

Ook veel Nederlanders ‘boeken’ een overnachting in Oekraïne om de lokale bevolking te helpen. Op Twitter schrijft Kimberly bijvoorbeeld dat zij twee boekingen heeft geplaatst in Kiev en Charkov. ‘Heb expres voor plekken gekozen waar Russen in de buurt zijn’, schrijft ze. ‘De reacties die ik terugkrijg zijn schrijnend.’

Marcel plaatste eveneens een boeking in Oekraïne en laat weten dat zijn ‘hart huilt’ door de reactie die hij ontving. ‘Zelfs nu bieden ze je nog aan om je later te ontvangen voor het geld.’

De hosts bedanken de mensen die een boeking hebben geplaatst. ‘Bedankt voor je hulp. We hebben het zo hard nodig in deze moeilijke tijd.’ Een andere host laat weten dat bijna al zijn personeel is gevlucht uit Kiev. ‘We hebben het geld nodig om ons personeel te blijven betalen. We zullen hun salarissen hiermee doorbetalen.’

Airbnb zei eerder deze week dat het gratis tijdelijke huisvesting aanbiedt voor maximaal 100.000 Oekraïense vluchtelingen. Het bedrijf werkt samen met Europese landen in de buurt om langdurig verblijf te bieden.

