Tiener (16) opgepakt voor aansteken bosbrand in Australië die 14 woningen in de as legde

Broer Michel vindt zus Ana (58) dood in bed: ‘Ze was gruwelijk toegeta­keld’

10:13 Een Belgische vrouw van 58 is dinsdag vermoord teruggevonden in haar huis in Tolox, in het zuiden van Spanje. De Guardia Civil houdt een klopjacht op een vriend van de vrouw, ook een Belg. Speurders houden rekening met een moord in de relationele sfeer, al wordt ook roofmoord niet uitgesloten. ,,Mijn zus verzamelde antiek. Enkele waardevolle stukken zijn verdwenen", zegt de broer van het slachtoffer.