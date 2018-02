Tiener toont via selfies gruwel van Syrisch conflict in Oost-Ghouta

In een andere video staat Najem op een dak terwijl de bombardementen op de achtergrond zichtbaar zijn. De tiener kijkt recht in de camera en brengt zijn hartverscheurende boodschap over. ,,We weten dat jullie genoeg hebben van onze bloederige foto's", aldus Najem. ,,Maar toch willen we jullie aandacht blijven vragen. Bashar al-Assad, Poetin en Khamenei zijn de moordenaars van onze jeugd. Kom ons redden nog voor het te laat is."



Hoewel Najem dagelijks getuige is van verschrikkelijke taferelen, probeert hij zich op te trekken aan zijn dromen. De tiener hoopt zijn opleiding af te maken en wil later graag journalist worden. Hij interviewt dan ook regelmatig kinderen uit zijn buurt. Zo vroeg hij tijdens een interview enkele kinderen naar hun dromen. Hun antwoorden grijpen iedereen naar de keel.



Een jongetje hoopt dat zijn vader uit de gevangenis wordt vrijgelaten. Een ander kind, dat al zijn hele leven in conflictgebied leeft, wenst vooral dat hij zich geen zorgen meer hoeft te maken over drinkbaar water en hout om vuur te maken waaraan hij zich samen met zijn familie kan warmen.