Tiener uit Liberia vindt 43.000 euro en bezorgt het terug bij eigenaar

Tuloe reed met zijn motorfietstaxi rond toen hij het geld, verpakt in een plastic zak, aantrof. ,,Ik was bang omdat het veel geld was, dus ik nam het mee naar huis en gaf het aan mijn tante. Zo kon ik het bewaren tot ze de eigenaar gevonden hadden.” Dezelfde dag nog hoorde de tiener zakenvrouw Musu Yancy op de radio die vertelde geld te zijn verloren en de vinder smeekte het geld terug te geven.