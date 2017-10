Tiener valt mensen aan met bijl in Zwitsers dorp

Russische oppositieleider Navalni vrijgelaten

22 oktober Na circa drie weken in de gevangenis te hebben doorgebracht, is de Russische oppositieleider Aleksej Navalni vrijgelaten. Navalni meldde dat zondag via sociale media. Hij liet ook weten dat hij later op de dag een toespraak houdt op een politieke bijeenkomst in Astrakhan in het zuidwesten van Rusland.