Tienerfeestje in Amerikaans dorp Dadeville mondt uit in schietpartij, zeker vier doden

De schietpartij vond zaterdagavond (lokale tijd) plaats om Dadeville, zo'n 70 kilometer ten noordoosten van Montgomery. Volgens lokale media zou de schietpartij hebben plaatsgevonden op een verjaardagsfeestje van een tiener. De politie doet in verband met het onderzoek nog geen verdere officiële mededelingen. Ook over de identiteit van de slachtoffers en de dader of daders is nog niets bekend.



Lokale media melden dat een ruzie tijdens het feestje mogelijk aanleiding voor de schietpartij was. Volgens ooggetuigen zouden er veel schoten gehoord zijn.



,,Mijn hart is vandaag gebroken”, schreef Ben Hayes, een dominee van de First Baptist Church in Dadeville, op Facebook. ,,Ik stond tot 3 uur ‘s nachts buiten het Lake Martin-ziekenhuis te kijken hoe de harten van families braken toen zij hoorden dat hun kind was neergeschoten - of erger nog, dood.”