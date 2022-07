Tientallen aanhoudingen in groot Europees onderzoek naar mensensmokkel

In vijf Europese landen, waaronder Nederland, zijn in totaal 39 mensen aangehouden bij een internationaal onderzoek naar mensensmokkel via het Kanaal naar Groot-Brittannië. Het onderzoek liep in Nederland, Duitsland, België, Engeland en Frankrijk melden Europese opsporingsorganisaties Europol en Eurojust.

Dinsdag werd al bekend dat de Koninklijke Marechaussee en de politie in Nederland 6 mensen hebben opgepakt in dit onderzoek. De arrestaties en doorzoekingen vonden plaats in onder meer Dongen en Tilburg. Bij de doorzoekingen in Nederland zijn ‘grote hoeveelheden’ nautisch materiaal gevonden, waaronder circa 270 zwemvesten en 16 boten. ,,Die waren vermoedelijk bedoeld om migranten mee het Kanaal op te sturen tegen betaling van duizenden euro’s”, aldus de marechaussee.

Tijdens de actie werden in de landen meer dan vijftig locaties doorzocht. In Duitsland werden 18 mensen aangehouden, in Frankrijk 9 en in Groot-Brittannië en Nederland zijn 6 mensen opgepakt. In totaal werden onder meer 1200 reddingsvesten, bijna 150 boten en 50 motoren, duizenden euro’s aan contanten, vuurwapens en drugs in beslag genomen. De operatie was gericht tegen de leiders van het criminele netwerk en de geldstromen.

Vaker voertuigen met zwemvesten en boten

De smokkelverdachten vroegen een vergoeding van gemiddeld 2500 tot 3500 euro per persoon, afhankelijk van de nationaliteit van de migrant, voor de oversteek. Volgens de politie werden tot 15 boten bijna gelijktijdig te water gelaten, waarbij de helft met succes de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk maakte. De in beslag genomen boten vertegenwoordigen circa 10 procent van het totale gebruik in 2021 op deze smokkelroute.

De Nederlandse marechaussee liet dinsdag weten steeds vaker voertuigen aan te treffen die vol zitten met zwemvesten en opblaasboten. Bestuurders worden dan opgepakt ‘voor het voorbereiden van een mensensmokkeltransport’.

Volledig scherm De in beslag genomen reddingsvesten. © Marechaussee

