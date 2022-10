Tientallen arrestaties wegens verkiezingsfraude in Brazilië aan vooravond stembusgang

'Een kind dat regelmatig wordt geslagen, heeft meer kans om een angststoor­nis te ontwikke­len’

Met zijn boek Mogen we nog wel straffen? stelt Philippe Noens, pedagoog en lector Gezinswetenschappen aan de Vlaamse hogeschool Odisee, zichzelf en elke ouder de heikele vraag of de pedagogische tik al dan niet verantwoord is anno 2022. ,,In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, voeden jonge ouders hun kinderen best streng op.”

