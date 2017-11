Tientallen doden bij aanslagen Syrië; ook vluchtelingenkamp doelwit

De aanslag op het vluchtelingenkamp is door terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) opgeëist, meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten in Londen. De ontploffing deed zich voor in een gebied dat wordt beheerst door de door Verenigde Staten gesteunde Syrische Democratische Strijdkrachten. Het in Groot-Brittannië gevestigde Observatorium baseert zich doorgaans op lokale bronnen en is vaak goed geïnformeerd.

Volgens het Syrische staatspersbureau SANA kwamen in Deir al-Zor ook tientallen mensen om het leven bij een bomaanslag. De stad is sinds vrijdag weer volledige in handen van de Syrische regering, die IS daarmee een zware slag toebracht. Deir al-Zor is de grootste en belangrijkste stad in het oosten van Syrië. Het is het centrum van de Syrische olieproductie.