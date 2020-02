Tientallen doden door lawine in oosten van Turkije

De slachtoffers hielpen naar verluidt bij het uitgraven van een minibus die eerder was bedolven onder de sneeuw. Vijf mensen in de minibus kwamen ook om het leven, wat het totale aantal doden op 38 brengt. Acht mensen zijn gered na de eerste lawine. In totaal 53 mensen raakten gewond.



Minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu zei dat omstandigheden in het gebied het lastig maken om reddingsvoertuigen in te zetten. Hij stelde dat een voertuig is aangetroffen onder 4 of 5 meter sneeuw. Een onbekend aantal mensen zou nog vastzitten onder de sneeuwlaag.