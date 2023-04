Tientallen doden door oplaaiend geweld Soedan: VN-stafleden onder slachtoffers, KLM mijdt luchtruim

Drie medewerkers van het VN-Wereldvoedselprogramma kwamen om bij een vuurgevecht tussen de strijdende partijen op een vliegveld in Kabkabiya, in het westen van het land. Twee andere stafleden raakten ernstig gewond. Ook werden voertuigen van het VN-agentschap geplunderd.

Naast de gemelde doden zijn er door het hele land verspreid minstens 595 mensen gewond geraakt, laat Sudanese Doctors’ Union aan persbureau Reuters weten. Het is onduidelijk of het in alle gevallen om burgers gaat. Een woordvoerder van KLM bevestigt zaterdag berichtgeving over het mijden van het luchtruim door de NOS. KLM vliegt zelf niet op de hoofdstad Khartoum, maar vliegt normaal gesproken wel over het land naar landen als Kenia en Tanzania. Maar door de situatie wordt nu om het land heen gevlogen.

Gevechten bij internationale vliegveld

Soedan is zaterdag opgeschrikt door geweld tussen de paramilitaire groep Rapid Support Forces (RSF) en het leger, onder leiding van Abdel Fattah al-Burhan. Onder meer bij het internationale vliegveld van de hoofdstad Khartoum, het presidentieel paleis en bij de Soedanese staatsomroep vonden gevechten plaats. Beide partijen claimen de controle te hebben over het vliegveld en het presidentieel paleis. Bij de luchthaven van Khartoum kwamen zeker twee mensen om het leven. Ook in de steden Omdurman, Nyala, El Obeid en El Fasher vielen doden.

Nederlandse ambassade: in contact met vijftig Nederlanders

De Nederlandse ambassade in Soedan heeft met vijftig Nederlanders contact. Dat meldde de Nederlandse ambassadeur, Irma van Dueren, zaterdagavond in het Radio 1-programma Met het Oog op Morgen. De ambassade heeft met name contact met Soedanese Nederlanders, mensen met dubbele paspoorten. ,,Die komen het land in en uit”, zegt ze. Dat maakt het moeilijk om een actief beeld van het aantal Nederlanders in het land te vormen. Van Dueren roept mensen op zich te registreren bij de ambassade ‘om een zo goed mogelijk beeld te krijgen hoeveel er zijn en om ze te helpen'.

Van Dueren is momenteel in Nederland. Ze stond zaterdagochtend op Schiphol om terug naar Khartoum te vliegen, maar dat kon niet doorgaan omdat het vliegveld daar dicht is als gevolg van de hevige gevechten. ,,Al vroeg in de ochtend hoorden we geluiden dat er onrust was. Ik probeerde toch te gaan, maar op een gegeven moment hoorde ik dat de luchthaven gesloten was.” De ambassadeur staat in contact met haar ambassadeteam en de Nederlanders in Soedan. ,,Ze zijn soms moeilijk te verstaan, zo hard wordt er geschoten”, vertelde Van Dueren.

Vliegtuig beschoten

Saoedi-Arabië meldde ‘een ongeluk’ met een Saudisch vliegtuig op het vliegveld in Khartoum. Het zou zijn beschoten terwijl er passagiers en crewleden aan boord waren. De luchtvaartmaatschappij Saudia heeft alle passagiers, crewleden en werknemers naar de ambassade van Saudi-Arabië in de Soedanese hoofdstad gebracht. Ook annuleerde het alle verdere vluchten naar en van Soedan tot nader order.

Oproep om binnen te blijven

De rust was zaterdagavond nog niet teruggekeerd in het land. Zo zijn er in de buurt van de luchthaven nog steeds explosies te horen. De Soedanese luchtmacht heeft burgers opgeroepen binnen te blijven, zodat het onderzoek kan doen naar de activiteiten van de RSF. Het geweld komt na weken van oplopende spanningen tussen legerleider al-Burhan en zijn nummer twee Mohamed Hamdan Daglo, beter bekend als Hemedti. Hij staat aan het hoofd van de RSF. De twee zijn in conflict over de integratie van de RSF in het reguliere leger.

Bij een militaire coup in 2021 werkten al-Burhan en Hemedti nog samen, maar Hemedti heeft steeds meer afstand genomen van al-Burhan. De afgelopen maanden zei Hemedti dat de staatsgreep een fout was die geen verandering teweegbracht in Soedan, maar de overblijfselen van het regime van Omar al-Bashir nieuw leven inblies. Al-Bashir werd in 2019 afgezet na een volksopstand.

Tekst gaat door onder de foto

Mensen in Khartoum rennen langs een legervoertuig.

EU en VS: maak einde aan geweld

Volgens artsen zijn er ook in woonwijken geweldsincidenten geweest en zijn zeker negen burgers gewond geraakt. Burgerleiders hebben opgeroepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren om een ‘totale ineenstorting’ van het land te voorkomen. Een langdurige confrontatie zou de veiligheidssituatie in het land, dat al kampt met economische problemen en stammengeweld, aanzienlijk kunnen verslechteren.

Onder meer de EU en de VS hebben opgeroepen een einde aan het geweld te maken. Ook Antonio Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties - roept hetzelfde op.

RSF-commandant, generaal Mohamed Hamdan Daglo.

Legerleider Abdel Fattah al-Burhan.