Tientallen doden door overstromingen in China

Nancy Pelosi wil meer dan tien omstreden standbeel­den verwijde­ren bij Capitool

6:18 Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, heeft er bij het Congres op aangedrongen alle elf standbeelden van leiders en soldaten van de Confederatie te laten verwijderen uit het Capitool. ,,Hun beelden zijn een eerbetoon aan haat, niet aan erfgoed. Ze moeten worden verwijderd", aldus Pelosi in een brief aan de commissie die over de plaatsing van de beelden gaat.