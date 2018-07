Tientallen gewonden bij aanrijding met touringcar in Duitsland

Amerikaan­se ambassa­deur in Estland stopt vanwege beleid Trump

2:18 Jim Melville, de Amerikaanse ambassadeur in Estland, heeft zijn ontslag ingediend. Melville bekleedt sinds 2015 de ambasssadeursfunctie in Tallinn en heeft er 33 jaar als diplomaat opzitten. Hij maakte zijn beslissing bekend in een bericht op Facebook dat enkel was bedoeld voor vrienden, maar in de handen van de website Foreign Policy viel.