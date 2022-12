Tientallen gewonden door hevige turbulentie op vlucht naar Hawaii

Finse minister van Defensie twee maanden met vader­schaps­ver­lof, ondanks NA­VO-aan­vraag

De Finse minister van Defensie, Antti Kaikkonen, gaat twee maanden met vaderschapsverlof. Hij doet dat in de periode dat zijn land in afwachting is van goedkeuring van het aangevraagde NAVO-lidmaatschap. Zijn partij staat achter zijn besluit, meldt de Britse krant The Guardian.

