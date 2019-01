Tientallen gewonden in centrum Parijs na gasexplosie in bakkerij

Een getuige vertelt op de Franse televisie over het ‘overweldigende’ geluid van de explosie en de kreten van mensen die vastzaten in de omliggende gebouwen. De plaats van de explosie ligt om de hoek van het bekende theater Folies-Bergère en niet ver van een drukbezocht winkelgebied.



,,We lagen allemaal te slapen en dachten dat er aardbeving was’’, zegt een jonge vrouw, die wakker schrok. ,,We gingen naar beneden en zagen dat het gebouw in brand stond, vult haar broer aan. Ook andere buren schrokken wakker door de explosie. Sommigen liepen in nachtkleding en blootsvoets de straat op.



,,Alle ramen van het appartement sprongen en deuren vlogen uit hun scharnieren’’, vertelt een buurtbewoner. ,,Kinderen waren in paniek.’’ Ook gasten van in de wijk gelegen hotels maakten zich in allerijl uit de voeten, meldt AFP. Diverse geëvacueerde toeristen liepen met hun koffers in de hand over straat.