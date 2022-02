Tientallen leden Albanese maffia opgepakt na huiszoekingen door heel Europa

Gelijktijdig vonden ook in andere Europese landen politieacties plaats. Bij huiszoekingen in Italië, Duitsland, Kroatië en Nederland werden nog eens meerdere personen aangehouden.

Joint Investigation Team

Vorig jaar werd een Joint Investigation team (JIT) opgericht tussen België en Spanje, met hulp van Eurojust en Europol. De onderzoeken in Spanje begonnen in 2018 na de arrestatie van een hooggeplaatst lid van de Albanese maffia, die momenteel in voorlopige hechtenis zit.

In België zijn onderzoeken gestart na de inbeslagname van drugs en grote hoeveelheden chemicaliën (in september 2020) die werden gebruikt om cocaïne te verhandelen. Grote hoeveelheden cocaïne die de afgelopen jaren bij verschillende huiszoekingen in heel Europa in beslag zijn genomen, moeten in verband worden gebracht met de verdachten.