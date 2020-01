Tientallen meldingen van oplichting rond branden Australië: ‘het laagste van het laagste’

Planeet ontdekt waar misschien leven mogelijk is: 950 biljoen kilometer vanaf de aarde

13:03 Wetenschappers hebben een planeet ontdekt die ongeveer even groot is als de aarde. Hij staat in de zogenoemde leefbare zone rond zijn ster, dus niet te ver en niet te dichtbij. In die zone kan eventueel vloeibaar water op het oppervlak van de planeet staan. Dat wil nog niet meteen zeggen dat er ook echt leven mogelijk is. Maar in hun zoektocht naar buitenaards leven kijken sterrenkundigen altijd wel naar de omvang van de planeet en afstand tot de ster.