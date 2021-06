Tientallen mensen naar herdenking voor Conings: Politie geeft toch toestemming

Orbán verwijt critici de wet slecht te lezen: ‘Ik vocht altijd voor de vrijheid van homo's’

24 juni De Hongaarse premier Victor Orbán is volgens eigen zeggen niet tegen homoseksualiteit of homoseksuelen. De omstreden Hongaarse wet die homo’s en andere LHBTI’ers ernstig zou discrimineren gaat volgens Orbán over ouders en de manier waarop ze hun kinderen willen opvoeden. Dat zei hij voor aanvang van de EU-top in Brussel.