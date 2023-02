Tientallen migranten omgekomen na schipbreuk voor de kust van Italië

Uitzonder­lij­ke winter­droog­te in Frankrijk: langste periode zonder neerslag ooit gemeten

Frankrijk beleeft de langste winterperiode zonder noemenswaardige regen ooit gemeten. Volgens weerdienst Météo France viel er sinds 21 januari over het hele land minder dan 1 millimeter per dag, waardoor de bodem uitzonderlijk uitgedroogd is voor de tijd van het jaar. Het vorige droogterecord stamt uit de winter van 1989, toen het 22 dagen droog was.