Tientallen supporters slaags na WK-wedstrijd Polen-Senegal in Antwerpen

,,We kregen melding van veertig tot vijftig personen die met elkaar op de vuist gingen”, klinkt het bij de Antwerpse lokale politie. ,,Toen onze teams daar arriveerden, was de storm al grotendeels gaan liggen. De meeste personen die betrokken waren bij het opstootje waren al verdwenen. Eén persoon heeft zich met verwondingen gemeld. We bekijken nu of we aan de hand van gemaakte beelden en getuigenissen betrokkenen kunnen identificeren.”



Er zijn vanavond geen arrestaties verricht maar die kunnen eventueel wel volgen. Na de melding werden verschillende interventieteams naar het park gestuurd. ,,Normaal is dat een taak voor onze mobiele eenheid”, klinkt het nog bij de politie. ,,Maar door de cipiersstaking moeten die nu de gevangenis bewaken.”



De wedstrijd tussen Polen en Senegal was voor de Antwerpse politie geen risicomatch, in tegenstelling tot wedstrijden waarin België of Marokko aantreedt. ,,Er zijn maar enkele locaties waar alle wedstrijden van het WK uitgezonden worden”, besluit de politie. ,,Ook daar houden we een oogje in het zeil. Extra veiligheidsmaatregelen zijn op dit moment niet nodig.”