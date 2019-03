Tientallen zwaargewonden door hevige turbulentie op vlucht naar New York

Update Aantal doden vliegtuig­crash Colombia stijgt tot 14

1:44 Door een vliegtuigongeluk in de Colombiaanse provincie Meta zijn alle 14 inzittenden om het leven gekomen. Dat heeft de politie zaterdag gezegd. De luchtvaartautoriteiten bevestigden dat niemand de crash heeft overleefd. In eerste instantie zou sprake zijn van 12 inzittenden, maar dat aantal werd later bijgesteld naar 14.