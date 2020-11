Tijd dringt voor brexit, volgende week nieuwe ronde gesprekken

Verkiezingen VS LIVE | Biden: ‘Schande’ dat Trump verlies niet toegeeft, maar het maakt geen verschil

12:52 Joe Biden vindt het een ‘schande’ dat Donald Trump zijn verlies bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen weigert toe te geven. ,,Hoe zal ik dit tactvol zeggen: ik denk niet dat dit de nalatenschap van de president helpt.’’ Trump heeft ondertussen een nieuwe rechtszaak aangekondigd om te voorkomen dat Biden als winnaar wordt uitgeroepen, dit keer in Michigan. Volg hieronder alle ontwikkelingen in ons liveblog. Lees hier ons vorige blog over de verkiezingen terug.