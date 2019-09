Tiroler hotel wint kort geding tegen gast die in review klaagt over foto ‘nazi-opa’

Een rechter in Oostenrijk heeft een Duitse toerist verplicht een online review te verwijderen waarin hij de eigenaars van een hotel in Gerlos beschuldigde van het sympathiseren met het nationaalsocialisme. Dit vanwege ingelijste foto's in de hal van twee familieleden in hun jonge jaren in Wehrmacht-uniform.

Op de uniformen van de opa en oom van de hoteleigenaars ontdekte de Duitse hotelgast een adelaar en een swastika-insigne. Voor hem aanleiding voor het posten van een online review onder de kop: ‘Bij de ingang tonen ze een foto van een nazi-opa.’



De ingelijste foto met eronder een bos bloemen wekte bij de Duitser en zijn vrouw gevoelens van verontwaardiging en walging op. ‘Het zien van een nazi die publiekelijk geëerd wordt bij de ingang van het hotel, riep bij ons de vraag op wat de hoteleigenaars ons proberen te vertellen met de foto’, schreef hij onder een pseudoniem op Booking.com en TripAdvisor. ,,Dit incident spreekt boekdelen over de huidige stand van zaken in deze regio van Oostenrijk en heeft ons verlangen om dit berggebied te bezoeken volledig doen verdwijnen.”

Laster en smaad

De hoteleigenaars vroegen de boekings- en beoordelingssite de review te verwijden wegens ‘laster en smaad’. Volgens hen waren de opa en de oom van 1935 tot 1945 ingelijfd bij de Wehrmacht, de strijdkrachten van nazi-Duitsland. Booking.com gaf gevolg aan dat verzoek, TripAdvisor niet. Daarop benaderden de hoteleigenaars de schrijver van de review. Die wilde zijn post niet verwijderen, waarna ze hem voor de rechter sleepten.



De rechter in Innsbruck besliste onlangs in kort geding dat er sprake was van laster en smaad - hoe langer de post te zien zou zijn, hoe meer schade dit het hotel zou berokkenen -, en verplichtte de Duitser tot het verwijderen van de post. Volgens de rechter had hij ten onrechte aangenomen dat de hoteleigenaars sympathiseerden met het nationaalsocialisme.



Het belang van het beschermen van de reputatie van de hoteleigenaars ging volgens de rechter boven het recht op vrije meningsuiting van de Duitse hotelgast.

Nauwelijks herkenbaar

Volgens de advocaat van de hoteleigenaars hing de inmiddels verwijderde foto van de opa en oom tussen andere foto's van overleden familieleden. Dit ter herinnering aan de overledenen, iets wat volgens hem veel voorkomt op het platteland in Oostenrijk. ,,De foto was opgehangen omdat het de enige is die de familie nog heeft van opa’’, licht de raadsman toe in zijn pleitnota die in handen is van deze nieuwssite.



Het hakenkruis op de Wehrmacht-uniformen van de opa en oom zijn volgens hem niet duidelijk zichtbaar. ,,De zwart-witfoto is ongeveer 16 bij 22 centimeter groot. Het swastika-insigne boven de borstzak is nauwelijks herkenbaar met zijn grootte van hooguit 0,8 bij 0,8 centimeter tegen een grijze achtergrond.’’

Nazipartij

Het feit dat de Wehrmacht een instrument was van het nationaal-socialistische regime, betekende volgens de hoteleigenaars niet dat soldaten die dienstplichtig waren als nazi’s konden worden bestempeld.



Tegen dat laatste had de Duitser volgens The Guardian wél iets in te brengen. ‘Hij kon aantonen dat de opa en oom van de hoteleigenaars wel degelijk lid waren geweest van de nazipartij. Ze sloten zich respectievelijk in 1941 en 1943 aan bij de NSDAP (de nazipartij), bleek uit onderzoek door het nationale archief in Berlijn’’, meldt de Britse krant vandaag.



De eigenaars van het hotel verklaarden dat ze niets wisten van het NSDAP-lidmaatschap van de twee familieleden.

Schadevergoeding