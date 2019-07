Toeristen blijven weg uit Brugge: ‘Te duur?’

Lege straten en terrassen na zes uur 's avonds, werkloze koetsiers, onbeslapen hotelbedden: alles wat een mens niet verwacht in 'Brugge, Die Scone'. En toch. Het is deze maand opvallend kalm in de West-Vlaamse hoofdstad. Zo kalm dat de horeca-uitbaters zich heel wat zorgen maken.



Karel Hessels, voormalig voorzitter van Horeca Brugge, bond de kat de bel aan. Op zijn Facebookpagina plaatste de uitbater van jeugdherberg en -café 'Charlie Rockets' een filmpje van verlaten Brugse straten. ,,Doods in volle zomer. Nog nooit meegemaakt in 25 jaar", schreef hij erbij. ,,Al de hele maand juli blijven heel wat cafés en terrassen gewoon leeg. Normaal gezien zijn mijn kamers doorheen de week voor 80 procent verhuurd in deze periode, nu is dat slechts voor 25 procent.”



Volgens Thierry Lemahieu van de vzw Brugse Hotels is het ook in het weekend een stuk rustiger dan anders. ,,In normale omstandigheden zijn de meeste hotels op weekenddagen volgeboekt, maar de voorbije weken waren er telkens nog een heleboel vrije kamers. De gemiddelde bezetting ligt nu op 70 procent, terwijl dat anders 90 procent is. Dat stemt tot nadenken."