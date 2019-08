Toeristen die tijdens vakantie van balkon vallen zijn ‘nummers’ geworden

De 18-jarige Nederlandse jongen die dinsdagmorgen, 05.45 uur, van een balkon van de vijfde verdieping viel en nu op de intensive care van het ziekenhuis van Palma de Mallorca ligt, is niet het eerste slachtoffer deze zomer. Twee personen, een 20-jarige Brit en een 52-jarige Spanjaard, kwamen eerder om het leven bij een val van hun balkon, minimaal vijf anderen zijn zwaargewond geraakt.

Vorig jaar vielen er zes doden door zo’n val, en dat betekende een terugkeer van een probleem dat langzaam onder controle leek. Begin dit decennium ontstond het fenomeen ‘balconing’, waarbij veelal jonge toeristen in Mallorca vanaf hun balkon in het zwembad van het hotel- of appartementencomplex probeerden te springen. Daarbij gebeurden veel ongelukken, wat anderen er overigens niet van weerhield, vaak geïnspireerd door filmpjes op YouTube, het ook eens te proberen.

Patroon

Meer bewaking en andere maatregelen in hotels hebben dat fenomeen redelijk aan banden gelegd. De ongevallen van deze en vorige zomer vertonen een ander patroon: ze spelen zich af in de nacht en de man (het is vrijwel altijd een man, meestal een Brit) heeft te veel gedronken.

Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt bij het reisadvies voor Spanje voor die ‘balcony falls’: ,,Neem geen onnodige risico’s, zeker niet wanneer je onder invloed bent van drank of drugs.” Ook de politie op Mallorca adviseert regelmatig geen gekke dingen te doen. ,,Stort je vannacht niet naar beneden. ‘Balconing’ kan je de rest van je leven in een rolstoel doen belanden. Gebruik je hersens en spring niet,” schreef de Guardia Civil vorig jaar nog op zijn Twitteraccount.

Exacte oorzaak

De exacte oorzaak van de val van de Nederlander deze week is nog niet bekend. Volgens de politie bevond hij zich op de vijfde verdieping van hotel Luna Park in het bij Nederlanders populaire S’Arenal en had hij het geluk dat zijn val werd gebroken door een plastic vuilcontainer. Hij zou alleen zijn geweest, wat volgens de plaatselijke autoriteiten een extra risico is; zij raden toeristen aan om elkaar na een nacht stappen op het eiland niet alleen te laten. Zo kan een ander verhinderen dat een van hen op de rand van een balkon klimt of, wat regelmatig gebeurt, probeert van het ene naar het andere balkon te klauteren.