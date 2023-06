Toespraak Poetin sprak boekdelen, er is paniek in het Kremlin: ‘Het is erop of eronder’

Vrouw van vermiste duik­boot-bestuurder is nabestaan­de van bekende Titanic-slachtof­fers

Terwijl de wereld in spanning afwacht of de vijf inzittenden van de vermiste duikboot Titan gered kunnen worden, komt het romantische en tegelijk treurige verhaal van Isidor en Ida Straus naar boven. Zij kwamen in 1912 om het leven toen de Titanic zonk en blijken de voorouders van de echtgenote van duikbootbestuurder Stockton Rush.