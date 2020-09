Toestand Berlusconi stabiel: oud-premier ademt zelfstandig en ligt niet op ic

De komende drie dagen zijn beslissend voor Berlusconi. Volgens zijn artsen reageert hij goed op de behandeling, maar, zo zegt zijn lijfarts, hij behoort tot een fragiele risicogroep en dus is het nog veel te vroeg om iets te zeggen over de uitkomst.



De voormalige premier werd vrijdagochtend vroeg met een beginnende dubbele longontsteking opgenomen in het ziekenhuis, een paar dagen nadat bekend werd dat hij positief had getest op het coronavirus. Vlak nadat zijn diagnose naar buiten kwam, zei Berlusconi zich goed te voelen en door te blijven werken. Ook zijn lijfarts meldde dat hij weliswaar het virus onder de leden had maar asymptomatisch was.