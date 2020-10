Toevalsheld Hutchinson: 'Ik gooide de hooligan voor de voeten van de politie’

Video Financieel schandaal rond Vaticaan: 450 miljoen verdwenen

2 oktober Paus Franciscus is het slachtoffer geworden van financiële malversaties binnen het Vaticaan. Volgens het Italiaanse dagblad La Repubblica zijn er miljoenen van zijn privérekening verdwenen. Het verdwenen geld is onderdeel van een enorm fraudeschandaal in de kerkelijke staat rondom de aankoop van een pand in Londen.