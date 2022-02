Top in Brussel: hoe Afrika een rol kan spelen bij oplossen arbeidskrapte Europa

1. Waarom komen de leiders samen in Brussel?

Een top waarbij alle lidstaten van zowel de Europese Unie als de Afrikaanse Unie zijn vertegenwoordigd, wordt in principe om de drie jaar gehouden. Door corona was het alweer 5 jaar geleden dat de laatste bijeenkomst (in Ivoorkust) op de agenda stond. In de twee dagen dat het gezelschap bij elkaar is, komen verschillende thema's zoals economische samenwerking, klimaat en digitalisering aan bod. In 2017 was migratie nog het grootste thema. Met de migratiecrisis vers in het geheugen was de EU in Ivoorkust vooral op zoek naar steun van de Afrikaanse landen bij het in eigen land houden van hun inwoners. Volgens antropoloog en Afrikadeskundige Mirjam de Bruijn was de relatie tussen beide continenten vijf jaar ongelijkwaardig. ,,Het is tijd dat de Afrikaanse leiders wat harder met hun vuisten op tafel slaan als het gaat om gelijkwaardigheid. Dat er sprake is van eerlijke handel. De EU-subsidies aan de eigen lidstaten maken het voor Afrikaanse bedrijven al bijna ondoenlijk om zich te mengen op de Europese markt. Als ze echt willen gaan voor een volwaardige samenwerking, zal Afrika voor zichzelf moeten opkomen’’, vindt De Bruijn.