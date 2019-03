Topadviseur Britse regering weerspreekt May: Nieuwe deal biedt geen garanties over 'backstop’

Levenslang voor aanslagple­ger Joods Museum Brussel

1:52 De hoofdverdachte van de aanslag op het Joods Museum in Brussel in 2014 is in de nacht van maandag op dinsdag veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De jury had de Fransman Mehdi Nemmouche (33) vorige week al schuldig bevonden aan het doden van vier mensen. De andere verdachte, de wapenleverancier Nacer Bendrer (30), kreeg 15 jaar en 5 jaar tbs opgelegd.