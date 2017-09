Topfunctionaris Catalonië opgepakt vanwege verboden referendum

Vierde en vijfde verdachten aanslag op Londense metro gearresteerd

11:38 De Britse politie heeft gisteren nog twee verdachten opgepakt in verband met de aanslag op het metrostation Parsons Green in Londen. Het gaat om twee mannen, een 30-jarige en een 48-jarige. De arrestaties vonden vroeg in de ochtend plaats, rond 05:00 lokale tijd.