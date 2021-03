Topman Boskalis: ‘Als het meezit, is schip Suezkanaal na het weekend los’

Histori­sche schat in Peru ontdekt: 3200 jaar oude tekening van spinnengod op tempel

26 maart In het noorden van Peru is een archeologische vondst van onschatbare waarde geïdentificeerd. Het gaat om een 3200 jaar oude muurschildering die een Peruaanse spinnengod moet uitbeelden. Deskundigen gaan ervan uit dat de tekening op de wanden van een adobeachtige stenen tempel is gemaakt. Het gaat om de tweede historische dierentekening die de afgelopen maanden in Peru is geïdentificeerd.