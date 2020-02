Topman Ryanair: ‘Alleenreizende moslimsmannen strenger controleren’

Braziliaan­se politie muit, vijf keer zoveel moorden

9:48 Het aantal moorden in de Braziliaanse staat Ceará, in het noordoosten van het land, is de afgelopen dagen bijna vervijfvoudigd. Sinds de militaire politie dinsdag is gaan muiten voor betere salarissen, zijn binnen twee dagen 51 mensen van het leven beroofd, meer dan één moord per uur. Normaal bedraagt het aantal moorden per dag ongeveer zes. Dat melden Braziliaanse media.