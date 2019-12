Topmodel sleept Miss World voor de rechter: ‘Ik verloor titel omdat ik moeder ben’

Indiase politica roept op tot lynchen van verkrach­ters en moorde­naars dierenarts

15:50 In India groeit de woede over de aanval op een dierenarts (27), die is verkracht en gedood. In het parlement pleitte een politica ervoor de daders ‘publiekelijk te lynchen’. Ook gingen vandaag weer betogers de straat op in steden als New Delhi, Hyderabad en Bangalore.