Topviroloog vanuit safehouse: 'Bewakers haalden mij op toen Conings bij mij voor de deur stond’

jurgen coningsDe met de dood bedreigde topviroloog Marc Van Ranst is dinsdag door bewakers in veiligheid gebracht nadat bleek dat de gezochte militair Jurgen Conings bij hem voor de deur stond. Dat bevestigt de Leuvense hoogleraar vanuit zijn onderduikadres tegen deze site. Van Ranst, een van de gezichten van de Belgische coronabestrijding, is een van de belangrijkste doelwitten van de al dagen voortvluchtige Conings.

Van Ranst is naar eigen zeggen al sinds het begin van de klopjacht op de hoogte dat de militair in zijn buurt is geweest. ,,Dat was de belangrijkste reden dat de politie de bedreigingen zeer serieus nam.” De viroloog verblijft samen met zijn gezin op een geheime locatie. Hij verwacht daar te blijven tot de verdachte is ‘geneutraliseerd’. Van Ranst, die vanuit zijn locatie gewoon doorwerkt, zegt zich ondanks de omstandigheden veilig te voelen.

Doelwit

Conings ‘heeft maandagavond meer dan twee uur rondgehangen in de buurt van een doelwit’, beaamt justitieminister Vincent Van Quickenborne. Hij wil niet kwijt of het om Van Ranst gaat. Conings, die extreemrechtse sympathieën koestert en op de Belgische terroristenlijst staat, ‘is iemand die heel gevaarlijk is, die niet in een opwelling, maar zorgvuldig voorbereid te werk is gegaan’, onderstreept Van Quickenborne.

,,Hij is al dagenlang bezig met de voorbereiding van zijn actie, en het blijkt dat hij maandagavond effectief in de buurt is geweest van een doelwit, en daar meer dan twee uur is gebleven”, klinkt het. Het Openbaar Ministerie wil dat een onderzoeksrechter de zaak behandelt als een “moordpoging en verboden wapenbezit in een terroristische context’. Het onderzoek gaat nu minder zichtbaar verder ‘op verschillende locaties en met verschillende methoden”, aldus het OM.

Afscheidsbrief

Dat de doorgewinterde scherpschutter en schietinstructeur zijn auto bij het achterlaten voorzag van een boobytrap, onderstreept volgens minister Van Quickenborne dat Conings gevaarlijk is. ,,Met oorlogsmunitie aan boord, met de bedoeling opnieuw om slachtoffers te maken. Hij wil geweld gebruiken tegen de samenleving en tegen onze burgers.”

De minister wijst er op dat Conings op de lijst van OCAD staat. ,,Dat is een terroristenlijst, daar gaat men niet lichtzinnig mee om. Als iemand op zo’n lijst staat, is dat omdat die persoon een bedreiging vormt voor onze maatschappij en voor de burgers. Dat is omdat die persoon geweld wil gebruiken omwille van zijn extremistische ideologie, te vergelijken met jihadterroristen.”

Verkenning

Mogelijk was Conings maandagavond op verkenning. Na de vondst van een afscheidsbrief waarin de militair aankondigde de wapens op te nemen tegen virologen en de Belgische overheid, werden Van Ranst en zijn gezin naar een safehouse gebracht.

Luister voor het laatste nieuws naar de AD Nieuws Update:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Op scherp’

Een colonne van een dertigtal politievoertuigen keerde donderdagnacht na het uitkammen van het afgezette gebied terug naar een toegangspoort van het Nationaal Park. Een moskee in de nabijgelegen plaats Eisden-Tuinwijk kreeg voor de nacht extra bewaking van agenten van de lokale politie.

Het doorzochte gebied heeft een omtrek van zo’n 20 kilometer. De klopjacht naar de schietinstructeur had in Nederland tot gevolg gehad dat het knooppunt Kerensheide bij het Limburgse Stein donderdag werd afgezet. De Limburgse politie bewaakte op verzoek van de Belgen de grens.

,,De grenzen zijn nu weer open, en zover ik weet is er verder geen Nederlandse bemoeienis op Belgisch grondgebied", aldus de politie vrijdag. ,,We houden de situatie in de gaten en hebben met contact met de Belgische autoriteiten over de ontwikkelingen.”

Lees verder onder de video:

Bivak

Het Belgische Nieuwsblad meldde donderdag aan het begin van de avond dat er tijdens de ‘sweeping’ in het natuurgebied een ingericht bivakplekje zou zijn gevonden, dat mogelijk van Conings is. Het gaat volgens het dagblad om een tent, een slaapzak en nog wat spullen. Het federaal parket wil niet reageren op de mogelijke vondst, maar Het Laatste Nieuws kwam iets later met hetzelfde nieuwsfeit: Er is een achtergelaten camouflagetent gevonden. Binnen lag een omgevallen kruk en een glazen pot. Er wordt nu bekeken of er een link is met Conings. Later op de avond hebben militairen ook een overdekt kamp gevonden in bushcraftstijl. Ook hier wordt onderzocht of er een verband is met de voortvluchtige militair.

,,We gaan ervan uit dat Conings nog leeft en zich schuilhoudt in dit natuurgebied”, klonk het uit de mond van parketwoordvoerster Wenke Roggen. ,,Er zijn elementen in het onderzoek die daar naar wijzen. Er is hulp gevraagd aan de buurlanden om extra manschappen te leveren. We weten welke zware wapens hij nog in zijn bezit heeft. Er zijn inderdaad schoten geregistreerd gisteren, maar meer weten we daar niet over.”

Schoten

Het zestal knallen volgde elkaar gisteren rond 18.30 uur traag op. De kans bestaat dus dat Conings - schietinstructeur en Afghanistanveteraan - verantwoordelijk was en dat hij even wilde ‘testen’. Sommige buurtbewoners en woordvoerders verklaarden ook deze ochtend geweerschoten in het Nationaal Park Hoge Kempen gehoord te hebben, maar verdere actie bleef daarna uit.

Lees door onder de foto.

Volledig scherm Agenten, militairen en een hond in het Belgische Nationaal Park Hoge Kempen. © BELGA

Donderdagmiddag cirkelde er nog een helikopter rond boven het appartement van de viroloog. Het bleek te gaan om een ‘preventieve actie, na een melding in verband met de gezochte militair’. Rond 15.00 uur liet de politie weten dat Conings niet is aangetroffen. ‘Alles is veilig’.

Veel ouders in het gebied hebben hun kinderen van school gehouden, zeiden schooldirecteuren tegen het Nieuwsblad. Volgens de krant gaat het met name om kinderen uit gezinnen met een migratie-achtergrond uit angst voor de extreemrechtse ideeën van de militair.

Vriendin scherpschutter

Zijn vriendin Gwendy, die de politie belde toen haar vriend niet terugkwam van zijn werk en een afscheidsboodschap vond, heeft tegen VTM Nieuws gereageerd op de klopjacht. ,,Ik ben radeloos en weet niet goed wat hem hiertoe bewogen heeft, om deze situatie te creëren. (...) Hij is een heel liefdevolle partner geweest voor mij. Ook voor vrienden en familie stond hij altijd klaar.”

Volgens haar wees niets op een mogelijke ontsporing. Afgelopen weekend hebben ze samen nog op het terras gezeten. ,,In het weekend hebben we het nog heel plezant en gezellig gehad. Blij dat we eindelijk weer eens een terrasje mochten doen en konden genieten van de opening van de horeca.’’

Quote Ik ben radeloos en weet niet goed wat hem hiertoe bewogen heeft Vriendin Gwendy

Gwendy is in shock, zegt ze. De man met wie ze al zeven jaar samen is, die ze ‘haar stoere, lieve knuffelbeer’ noemt en die een ‘liefdevolle vader’ is voor zijn twee kinderen en haar dochter, is al twee dagen lang de meest gezochte man van België. Zijn foto wordt getoond in alle journaals, en de meest verontrustende verhalen over hem doen de ronde. ,,Ik hoor dat ook allemaal”, zegt Gwendy. ,,En de foto die getoond wordt, dát is Jurgen. Dié man ken ik. Maar de verhalen die over hem verteld worden, die ken ik niét. Er wordt van hem een typetje gemaakt: een soort rambo, een gevaarlijke extremist die een aanslag wil plegen. Maar dat is niet ‘mijne Jurgen’. Zo ken ik hem helemaal niet. Voor zover ik weet had hij helemaal geen extremistische gedachten. En voor zover ik weet heeft hij Marc Van Ranst nooit bedreigd.”

Ja, hij kon wel eens op hem vloeken als hij weer eens op televisie kwam vertellen dat we dit of dit niet meer mochten, omwille van de coronamaatregelen, zegt Gwendy. ,,Maar zijn er niet heel veel mensen die daarop vloeken, die het allemaal kotsbeu zijn? Met de hand op het hart: ik heb nooit iets opgevangen over doodsbedreigingen. Als straks zou blijken dat alle verhalen die nu over Jurgen de ronde doen toch kloppen, en dat ik mijn eigen man dus niet kende, dan... Ja, dan weet ik het ook niet. Daar wil ik nu liever niet aan denken. Voor mij is hij nog altijd mijn lieve man, die ik ontzettend mis.”

Heb je tips of weet jij meer over een misstand? Dan kun je ons een berichtje sturen via WhatsApp of Signal op: +31615377185. Je kunt ook mailen naar tips@ad.nl of tippen via Publeaks. Via al deze kanalen kun je ons anoniem tippen. Je gegevens nemen we in vertrouwen in behandeling volgens ons privacystatement.

Nazisympathieën

Ondertussen werpen veel Belgen de vraag op hoe Conings, die bij de veiligheidsdiensten te boek stond als extreemrechts en potentieel gevaarlijk, zo gemakkelijk aan zulke zware wapens kon komen. De doorgewinterde militair, die bij de militaire politie werkte, werd vorig jaar gedegradeerd wegens zijn bedenkelijke opvattingen en uitingen. Maar hij werd uitgerekend overgeplaatst naar een post die hem toegang gaf tot de wapendepots.

Er wordt gesproken van een blunder bij Defensie en premier De Croo noemde de gang van zaken ‘onaanvaardbaar’.

Van Ranst: geen medelijden met Conings Marc Van Ranst, de Belgische viroloog die met zijn gezin moest onderduiken vanwege ernstige bedreigingen aan zijn adres door Jurgen Conings, heeft geen medelijden met de voortvluchtige militair. ,,Die man laat geen indruk achter op mij", zegt hij in een interview met De Morgen. ,,Iedereen kiest zijn eigen pad. Het is mogelijk dat die man ziek is, en hopelijk krijgt hij hulp als ze hem gevonden hebben. Verder heeft het leven een tendens om altijd verder te gaan. Ook dit zal dus weer voorbijgaan: het is vervelend voor mij, maar ook niet meer dan dat.” ‘Haatspraak’ De viroloog zegt dat hij en zijn collega's al maandenlang bedreigingen krijgen. Zulke ‘haatspraak’ moet wat hem betreft strenger bestraft kunnen worden. ,,Iets dat moeilijker te realiseren is, maar volgens mij wel wenselijk, is dat anonieme profielen op sociale media gewoon niet meer zouden mogen bestaan.” Van Ranst is alles behalve van plan zijn gedrag aan te passen, nu hij heeft moeten onderduiken. ,,Geradicaliseerde mensen van extremistische stromingen, al dan niet uitgerust met raketlanceerders, gaan mijn leven allerminst bepalen", zegt de Belg. ,,Als je toegeeft aan online intimidatie, lok je enkel nog meer intimidatie uit. Xenofobe of racistische praat zal van mij steeds een antwoord krijgen.”

Bekijk hier beelden van de klopjacht op de Belgische militair:

Volledig scherm Een lid van de Belgische federale politie komt aan bij het Nationaal Park Hoge Kempen. © BELGA

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: